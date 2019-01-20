Біля узбережжя Чилі стався сильний землетрус (ФОТО, ВІДЕО)

Наслідки землетрусу в Чилі, фото: witter.com/EarthQuakesTime

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Біля узбережжя Чилі вчора о 22.32 за місцевим часом (20 січня о 3.32 за Києвом) стався землетрус магнітудою 6,7.

Епіцентр розташовувався на глибині 53 км, приблизно за 16 км на південний захід від міста Кокімбо, розташованого в північно-центральній частині країни, повідомляє агентство Reuters.

Землетрус спровокував незначні пошкодження старих будівель і відключення електроенергії в сусідньому прибережному місті Ла-Серена. Втім, зазначається, що підземні поштовхи здебільшого лише налякали туристів, серйозних наслідків землетрусу не зафіксовано.

Також існувало побоювання щодо можливого виникнення цунамі, проте Тихоокеанський центр попередження про цунамі оперативно його спростував.

Республіка Чилі розташована на так званому Тихоокеанському вогняному кільці і має значну історію смертельних землетрусів, включаючи землетрус магнітудою 8,8, який стався у 2010 році біля південно-центрального узбережжя і викликав цунамі, котрі спустошили прибережні міста.

Тому в країні застосовуються строгі будівельні норми, спеціально призначені для протидії землетрусам та зменшення можливих смертей і руйнувань.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Румунії стався сильний землетрус, поштовхи якого відчули в Молдові, Болгарії та Україні.