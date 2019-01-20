Жертвами вибуху на нафтопроводі в Мексиці стали 73 особи (ВІДЕО)

Пожежа після вибуху в Тлахуелілпані, фото: Associated Press

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Жертвами вчорашнього вибуху на нафтопроводі з пальним у мексиканському місті Тлахуелілпані, розташованому майже за 100 км на північ від Мехіко, стали щонайменше 73 особи.

Ще 74 людини поранено, а десять вважаються зниклими безвісти, повідомляє агентство Associated Press.

Причиною інциденту стала незаконна врізка в трубопровід державної нафтогазової компанії «Пемекс».

За словами свідків, в момент вибуху на місці врізки панувала майже святкова атмосфера — десятки людей зібралися, щоб наповнити каністри пальним.

Вибух розкидав натовп у всіх напрямках, спалюючи одяг і завдаючи сильних опіків.

Зазначається, що після вибуху експертам-криміналістам довелося виокремлювати тіл загиблих з обвугленої маси трупів, щоб підрахувати точну кількість жертв інциденту.

Трагедія сталася через три тижні після того, як новий президент Андрес Мануель Лопес Обрадор розпочав наступ на крадіжки нафтопродуктів, котрі здійснюються шляхом небезпечних врізок в трубопроводи.

На вчорашній прес-конференції Обрадор пообіцяв продовжувати боротьбу проти крадіжок пального, які досягають суми близько 3 млрд дол. на рік.

За його словами, мексиканська прокуратура розслідує причини вибуху: був він навмисно влаштованим чи виник внаслідок одного з супутніх ризиків нелегального добування пального.

«Те, що сталося тут, повинно слугувати прикладом для всієї нації, щоб об'єднатися в боротьбі, яку президент здійснює проти цього зла», — зазначає очільник муніципальної охорони здоров’я Хорхе Агілар Лопес.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося про понад 20 загиблих внаслідок вибуху на нафтопроводі в Тлахуелілпані.