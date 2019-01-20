Жертвами взрыва на нефтепроводе в Мексике стали 73 человека (ВИДЕО)

Пожар после взрыва в Тлахуелилпани, фото: Associated Press

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Жертвами вчерашнего взрыва на нефтепроводе с горючим в мексиканском городе Тлахуелилпани, расположенном почти в 100 км к северу от Мехико, стали не менее 73-х человек.

Еще 74 человека ранены, а десять считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Associated Press.

Причиной инцидента стала незаконная врезка в трубопровод государственной нефтегазовой компании «Пемекс».

По словам свидетелей, в момент взрыва на месте врезки царила почти праздничная атмосфера — десятки людей собрались, чтобы наполнить канистры топливом.

Взрыв разбросал толпу во всех направлениях, сжигая одежду и нанося сильные ожоги.

Отмечается, что после взрыва экспертам-криминалистам пришлось отделять тела погибших от обугленной массы трупов, чтобы подсчитать точное количество жертв инцидента.

Трагедия произошла спустя три недели после того, как новый президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор начал наступление на кражи нефтепродуктов, которые осуществляются путем опасных врезок в трубопроводы.

На вчерашней пресс-конференции Обрадор пообещал продолжать борьбу против краж горючего, которые достигают суммы около 3 млрд долл. в год.

По его словам, мексиканская прокуратура расследует причины взрыва: он был намеренно устроенным или возник вследствие одного из сопутствующих рисков нелегальной добычи горючего.

«То, что произошло здесь, должно служить примером для всей нации, чтобы объединиться в борьбе, которую президент осуществляет против этого зла», — отмечает глава муниципальной здравоохранения Хорхе Агилар Лопес.

Напомним, первоначально сообщалось о более 20-ти погибших в результате взрыва на нефтепроводе в Тлахуелилпани.