Взрыв на нефтепроводе в Мексике, фото — Reuters

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Взрыв трубопровода с горючим произошел 19 января в мексиканском городе Тлахуелилпан (штат Идальго), что в 90 км к северу от столицы Мехико.

Взрыв произошел на объекте государственной нефтегазовой компании «Пемекс», сообщает Твиттер этой компании. Причиной стала незаконная врезка в трубопровод. Несколько дней назад в сети обнародовали фото, на которых показаны десятки местных жителей, наполняющие канистры краденым топливом.

Из Мехико в Идальго прилетели четыре вертолета с врачами на помощь местным медикам.

Пожар еще не ликвидирован. Подозреваемых в краже также не задержали.

Взрыв произошел после того, как автозаправочные станции в нескольких мексиканских штатах и ​​столице страны почти две недели страдали от нехватки горючего. Власти были вынуждены закрыть несколько ключевых трубопроводов, чтобы бороться с воровством топлива, которое стоило стране в прошлом году примерно 3 млрд долл.

В Мексике после этого возникли длинные очереди на АЗС. Часть автовладельцев оставила машины дома, одновременно в стране еще больше распространились кражи с помощью врезок в трубопроводы.

В 2010 году в штате Пуэбла взорвался нефтепровод, в результате чего 28 человек погибли и получили ранения.