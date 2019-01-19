Вибух на нафтопроводі у Мексиці, фото — Reuters

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Вибух трубопроводу з пальним стався 19 січня у мексиканському місті Тлахуелілпан (штат Ідальго), що за 90 км на північ від столиці Мехіко.

Вибух стався на об'єкті державної нафтогазової компанії «Пемекс», повідомляє Твіттер цієї компанії. Причиною стала незаконна врізка у трубопровід. Декілька днів тому у мережі оприлюднили фото, на яких зображено десятки місцевих жителів, що наповнюють каністри краденим паливом.

З Мехіко в Ідальго прилетіли чотири вертольоти з лікарями.

Пожежу ще не ліквідували. Підозрюваних у крадіжці також не затримали.

Вибух стався після того, як автозаправні станції у декількох мексиканських штатах і столиці країни майже два тижні потерпали від нестачі пального. Влада була змушена закрити декілька ключових трубопроводів, щоб унеможливити крадіжки палива, які коштували країні торік приблизно 3 млрд дол.

У Мексиці після цього виникли довгі черги на АЗС. Частина автовласників залишила машини вдома, одночасно в країні ще більше поширилися крадіжки за допомогою врізок у трубопроводи.

У 2010 році в штаті Пуебла підірвався нафтопровід, внаслідок якого 28 людей загинули і отримали поранення.