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Ракурс
Вокзал в Киеве будет патрулировать полиция. Фото: IGotoWorld

Вокзал в Киеве будет патрулировать полиция — «Укрзализныця»

19 янв 2019, 22:05
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На центральном железнодорожном вокзале в Киеве начнет работу сервисная служба Нацполиции. Она будет заниматься патрулированием помещений вокзала и прилегающей территории. Об этом сегодня, 19 января, сообщил пресс-центр «Укрзализныци» со ссылкой на заявление главы Евгения Кравцова.

Он утверждает, что привлечение к патрулированию правоохранителей связано с увеличением случаев попрошайничества на вокзале. Также там часто находятся лица без определенного места жительства, проблемой является несанкционированная торговля на территории вокзала, нелегальный обмен валют.

«Все это создает неудобства для пассажиров, а также провоцирует нарекания в адрес руководства вокзала и „Укрзализныци“. Надеемся, что с началом работы подразделения Нацполиции пребывание наших пассажиров на вокзале станет безопаснее и комфортнее», — заявил Кравцов.

По его словам, правоохранители будут также патрулировать поезда, прибывающие на станцию ​​"Киев-Пассажирский".

Напомним, что «Укрзализныця» сообщила об аварии грузового поезда возле станции «Кожанка» на участке Фастов — Казатин в Киевской области. Из-за этого задерживается ряд пассажирских поездов.

Источник: Ракурс


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