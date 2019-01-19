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Авария на железной дороге. Фото: LIGA.net
Авария на железной дороге: в пути задерживаются восемь пассажирских поездов (СПИСОК)https://racurs.ua/n117017-avariya-na-jeleznoy-doroge-v-puti-zaderjivautsya-vosem-passajirskih-poezdov-spisok.htmlRacurs.ua
«Укрзализныця» сообщила об аварии грузового поезда возле станции «Кожанка» на участке Фастов — Казатин в Киевской области. Из-за этого задерживается ряд пассажирских поездов. Об этом сегодня, 19 января, сообщил пресс-центр «Укрзализныци».
Известно, что движение по железной дороге на этом направлении частично перекрыли. От последствий аварии уже освободили одну колею, но пассажирские поезда существенно задерживаются.
На данный момент в пути из-за аварии задерживаются восемь пассажирских поездов:
- 715 Киев — Перемышль,
- 138 Лисичанск — Хмельницкий,
- 121 Николаев — Ровно,
- 111 Харьков — Львов,
- 70 Мариуполь — Львов,
- 55 Москва — Хмельницкий,
- 23 Москва — Одесса,
- 779 Сумы — Винница.
«Укрзализныця» не сообщает об ориентировочном времени задержки поездов. Известно, что некоторые задерживаются более чем на два часа.