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Ракурс
Авария на железной дороге. Фото: LIGA.net

Авария на железной дороге: в пути задерживаются восемь пассажирских поездов (СПИСОК)

19 янв 2019, 17:20
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«Укрзализныця» сообщила об аварии грузового поезда возле станции «Кожанка» на участке Фастов — Казатин в Киевской области. Из-за этого задерживается ряд пассажирских поездов. Об этом сегодня, 19 января, сообщил пресс-центр «Укрзализныци».

Известно, что движение по железной дороге на этом направлении частично перекрыли. От последствий аварии уже освободили одну колею, но пассажирские поезда существенно задерживаются.

На данный момент в пути из-за аварии задерживаются восемь пассажирских поездов:

  • 715 Киев — Перемышль,
  • 138 Лисичанск — Хмельницкий,
  • 121 Николаев — Ровно,
  • 111 Харьков — Львов,
  • 70 Мариуполь — Львов,
  • 55 Москва — Хмельницкий,
  • 23 Москва — Одесса,
  • 779 Сумы — Винница.

«Укрзализныця» не сообщает об ориентировочном времени задержки поездов. Известно, что некоторые задерживаются более чем на два часа.

Источник: Ракурс


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