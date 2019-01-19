Авария на железной дороге: в пути задерживаются восемь пассажирских поездов (СПИСОК)

Авария на железной дороге. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n117017-avariya-na-jeleznoy-doroge-v-puti-zaderjivautsya-vosem-passajirskih-poezdov-spisok.html

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«Укрзализныця» сообщила об аварии грузового поезда возле станции «Кожанка» на участке Фастов — Казатин в Киевской области. Из-за этого задерживается ряд пассажирских поездов. Об этом сегодня, 19 января, сообщил пресс-центр «Укрзализныци».

Известно, что движение по железной дороге на этом направлении частично перекрыли. От последствий аварии уже освободили одну колею, но пассажирские поезда существенно задерживаются.

На данный момент в пути из-за аварии задерживаются восемь пассажирских поездов:

715 Киев — Перемышль,

138 Лисичанск — Хмельницкий,

121 Николаев — Ровно,

111 Харьков — Львов,

70 Мариуполь — Львов,

55 Москва — Хмельницкий,

23 Москва — Одесса,

779 Сумы — Винница.

«Укрзализныця» не сообщает об ориентировочном времени задержки поездов. Известно, что некоторые задерживаются более чем на два часа.