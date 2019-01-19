В США умерла самая милая в мире собака. Фото: Facebook шпица Бу

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Racurs.ua

В США умер померанский шпиц по имени Бу, которого в соцсетях признали самой милой в мире собакой. Об этом сообщили его хозяева в Facebook, на странице, которую они вели от имени своего пса.

У собачки Бу, по состоянию на 19 января, было более 16,6 млн фанатов, которые следили за новостями на его странице. Хозяева Бу связывают его смерть со смертью другого пса — его друга по имени Бадди.

Хозяин рассказал, что принес Бу домой весной 2006 года. Так началась его дружба с этим милым существом. Он отметил, что, скорее всего, Бу умер, потому что сильно страдал из-за потери своего друга Бадди.

«Мы считаем, что его сердце буквально не выдержало, когда Бадди оставил нас», — заявили хозяева Бу.

Шпица Бу неоднократно приглашали на популярные телевизионные шоу. Также он известен тем, что о его жизни издали книгу.

Напомним, что королева Елизавета II потеряла последнего из своих знаменитых собак породы вельш-корги. Королевский любимец Уиспер, которому было уже 12 лет, умер в резиденции британских монархов.