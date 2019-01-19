Непримиримая борьба: со всех украинских коррупционеров взыскали всего лишь 5 тысяч долларов

Конфискация у коррупционеров. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n117015-ukrainskie-korrupcionery-obedneli-iz-za-konfiskacii-vsego-na-5-tys-dollarov-dokument.html

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В течение 2018 года у коррупционеров по решению суда было конфисковано в государственный бюджет 140, 6 тыс. грн. По курсу Национального банка Украины на конец 2018 года это составляет всего 5 тыс. 10 долл.

Об этом сообщил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, со ссылкой на письмо Государственной казначейской службы, пишет «Украинская правда».

Средства были конфискованы как непосредственно, так и путем реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.

К концу 2018 года правительство планировало вернуть в бюджет 4,7 млрд грн, конфискованных судами у коррупционеров. Их должны были потратить на децентрализацию, ремонт дорог и создание единой системы авиационной безопасности.

Данная статья о конфискации у коррупционеров вносилась в бюджет отдельно еще с 2015 года. В бюджете на 2019 год такая статья исчезла. Но за другие преступления, не связанные с коррупцией, конфисковали более 78 млн грн в течение прошлого года.

От реализации конфискованного имущества по материалам таможенных органов поступило 13 млн грн. Все другие правоохранительные органы заявили, что было конфисковано имущества на 3,8 млн грн. Национальной и иностранной валюты конфисковали почти на 37,6 млн грн, а по материалам правоохранительных органов — 23,6 млн грн.