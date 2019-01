В Париже задержали 12 «желтых жилетов» из-за запрещенного оружия (ВИДЕО)

В Париже задержали 12 «желтых жилетов». Фото: Комсомольская правда

Во Франции задержали 12 участников антиправительственного протеста «желтых жилетов» в Париже. Об этом сообщил местный телеканал BFM TV в Twitter.

Как сообщили в полиции, задержания протестующих произошли после случайных проверок, у них нашли запрещенное оружие. Сегодняшние протесты «желтых жилетов» во Франции проходят мирно и спокойно, несмотря на задержания.

Напомним, что в нескольких городах Франции началась новая волна антиправительственных протестов движения «желтых жилетов». Правопорядок обеспечивают тысячи полицейских, в частности, 5 тыс. правоохранителей вышли сегодня на улицы Парижа.

Президент Франции Эммануэль Макрон официально начал национальные дебаты. Он должен встретиться с 600 мэрами и чиновниками. Встреча состоится в городе Гран-Буртерульд. Активисты «желтых жилетов» уже анонсировали протесты в этом городе из-за этого события.

Как известно, количество задержанных полицией участников движения «желтых жилетов» во время протестов на прошлой неделе во Франции составило 240 человек. Во время акции были зафиксированы случаи нападения протестующих на журналистов.