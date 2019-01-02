«Укрзализныця» отчиталась об итогах инспекции в поезде Рахов — Киев, в котором пассажирке раздробило таз. Фото:

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Специальная комиссия «Укрзализныци», которая проверила вагон поезда «Рахов — Киев», где в конце декабря пассажирке раздробило таз, пришла к выводу, что верхняя полка не падала на женщину, а крепление не повреждено.

По мнению экспертов комиссии, отсутствие повреждений на креплении полки исключает вероятность ее обрыва и падения, сообщают УНН, ссылаясь на ответ «Укрзализныци», полученный после соответствующего информационного запроса.

В то же время в «Укрзализныце» отметили, что билет на поезд подтверждает страхование пассажира. В случае возникновения инцидента пассажир должен обратиться в страховую компанию, указанную в билете. Кроме билета, пассажир подает акт о несчастном случае, составленный перевозчиком.

Напомним, 22 декабря дочь потерпевшей Светлана Полякова сообщила в Facebook о том, что во время путешествия поездом «Рахов — Киев» на ее мать упала верхняя полка вместе с другой пассажиркой. В результате Надежда Полякова получила многочисленные травмы: ей раздробило таз и другие кости.

Тогда директор департамента организации пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр Красноштан заявил, что «такое событие могло произойти из-за неосторожности пассажира, находившегося на полке, и такие случаи очень редко, но случаются».