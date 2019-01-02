«Укрзалізниця» відзвітувала про підсумки інспекції у потязі Рахів – Київ, в якому пасажирці роздробило таз. Фото: 5 канал

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Спеціальна комісія «Укрзалізниці», яка перевірила вагон потяга «Рахів — Київ», де наприкінці грудня пасажирці роздробило таз, дійшла висновку, що верхня полиця не падала на жінку, а кріплення не пошкоджено.

На думку експертів комісії, відсутність пошкоджень на кріпленні полиці виключає ймовірність її обриву й падіння, повідомляють УНН, посилаючись на відповідь «Укрзалізниці», отриману після відповідного інформаційного запиту.

Водночас в «Укрзалізниці» зазначили, що квиток на потяг підтверджує страхування пасажира. У разі виникнення інциденту пасажир має звернутись до страхової компанії, яка вказана у квитку. Окрім квитка, пасажир подає акт про нещасний випадок, складений перевізником.

Нагадаємо, 22 грудня донька потерпілої Світлана Полякова повідомила у Facebook про те, що під час подорожі потягом «Рахів — Київ» на її матір впала верхня полиця разом із іншою пасажиркою. Унаслідок цього Надія Полякова дістала численні травми: їй роздробило таз та інші кістки.

Тоді директор департаменту організації пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан заявив, що «така подія могла статися через необережність пасажира, що перебував на полиці, і такі випадки дуже рідко, але трапляються».