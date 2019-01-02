Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Залізнична аварія у Данії, фото — euronews.com

Дах вантажного вагону розніс пасажирський потяг у Данії, загинули шестеро осіб (ФОТО, ВІДЕО)

2 січ 2019, 12:58
999

У Данії дах вантажного вагону розніс пасажирський потяг, який рухався назустріч.

Жертвами залізничної катастрофи, яка сталася на мосту через протоку Великий Бельт, стали шестеро осіб, повідомляє 2 січня Reuters.

Уранці під час руху з вантажного поїзда знесло дах вагона. Він влучив у пасажирський поїзд, що рухався мостом назустріч. Крім загиблих, 16 пасажирів доставили у лікарні.

Залізнична аварія у Данії, фото — euronews.com

Після удару машиніст пасажирського поїзда, в якому знаходився 131 пасажир, різко загальмував.

Роботу екстрених служб на місці події ускладнює сильний шторм. Міст, на якому сталася аварія, з'єднує острови Зеландія і Фюн.Зруйнований пасажирський вагон, фото — Sky

Залізнична аварія у Данії, фото — The Guardian

«Ракурс» повідомляв, що у середині грудня в Стамбулі сталася залізнична катастрофа: швидкісний поїзд, який прямував за маршрутом Анкара — Конья, врізався в надземний пішохідний перехід. Внаслідок зіткнення вагони поїзда зійшли з рейок та перекинулися, також на них обвалилася частина надземного переходу.

Місцева влада повідомляла про чотирьох загиблих та 43-х поранених.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Новини партнерів

Останні публікації

Показати більше