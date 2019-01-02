У Запоріжжі стріляли в активіста «АвтоЄвроСили»: поліція затримала підозрюваного (ФОТО 18+)

Напад зі стріляниною на активіста «АвстоЄвроСили» стався у Запоріжжі. Фото: 24tv.ua

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У Запоріжжі сталася бійка зі стріляниною, під час якої підстрелили активіста «АвтоЄвроСили» Влада Погорєлова. Правоохоронці вже затримали одного з нападників, який кинув петарду в бік автомобіля потерпілого, після чого здійснив у нього постріли з пістолета.

Напад стався увечері 31 грудня, потерпілого госпіталізували. Йому було проведено операцію на коліні, вправлено щелепу та ніс і зашито потилицю, повідомляє сьогодні прес-служба облуправління Нацполіції.

Встановлено, що конфлікт спалахнув через кинуту петарду біля автомобіля Погорєлова на вулиці Новокузнецькій. Останній зробив зауваження хулігану, після чого зав’язалася бійка і зловмисник здійснив кілька пострілів у бік власника авто, влучивши йому в ногу. Після цього правопорушник разом зі своїм товаришем втік із місця події на автомобілі.

Спочатку поліція знайшла авто нападника, а згодом встановила і його особу. Ним виявився місцевий житель 1981 р. н. Його затримали й вже оголосили підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України). У підозрюваного також вилучили пістолет ПМР.

У поліції уточнили, що потерпілий є представником громадського об'єднання, але конфлікт не був пов’язаний із його діяльністю.

Сам Погорєлов підтвердив обставини конфлікту на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши фото отриманих травм.

Як повідомляв «Ракурс», напередодні Нового року в Києві стався напад на співака DZIDZIO. Невідомі побили його вранці 28 грудня біля будівлі телекомпанії «Тавер».