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Ракурс
Рашисти вдарили безпілотником по поштовому відділенню на Запоріжжі, фото: ДСНС

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок удару «шахеда» по поштовому відділенню

19 чер 2026, 21:38
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Російські загарбники сьогодні, 19 червня, «шахед» по території поштового відділення на Запоріжжі.

Наразі відомо про десятьох постраждалих, серед них співробітник поліції. Про це повідомляють прес-служби поліції та ДСНС Запорізької області.

Зазначається, що через влучання:

  • через влучання в приміщенні виникла пожежа. Поранення дістали люди, які перебували на території та в приміщенні пошти. Постраждалим надано медичну допомогу;
  • вибуховою хвилею та уламками пошкоджено транспортні засоби й об'єкти інфраструктури.

Рятувальники ліквідували загоряння.

Про яке саме поштове відділення йдеться, не уточнюється. Проте у соцмережах вже з’явилася інформація, що це відділення «Нової пошти» у Запоріжжі.

Рашисти вдарили безпілотником по поштовому відділенню на Запоріжжі, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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