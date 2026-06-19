У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок удару «шахеда» по поштовому відділенню

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Рашисти вдарили безпілотником по поштовому відділенню на Запоріжжі, фото: ДСНС
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок удару «шахеда» по поштовому відділеннюhttps://racurs.ua/ua/n214544-u-zaporijji-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-udaru-shaheda-po-poshtovomu-viddilennu.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 19 червня, «шахед» по території поштового відділення на Запоріжжі.
Наразі відомо про десятьох постраждалих, серед них співробітник поліції. Про це повідомляють прес-служби поліції та ДСНС Запорізької області.
Зазначається, що через влучання:
- через влучання в приміщенні виникла пожежа. Поранення дістали люди, які перебували на території та в приміщенні пошти. Постраждалим надано медичну допомогу;
- вибуховою хвилею та уламками пошкоджено транспортні засоби й об'єкти інфраструктури.
Рятувальники ліквідували загоряння.
Про яке саме поштове відділення йдеться, не уточнюється. Проте у соцмережах вже з’явилася інформація, що це відділення «Нової пошти» у Запоріжжі.