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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки 19 червня, фото: Запорізька ОВА

Російські загарбники вдарили по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі — восьмеро поранених (ФОТО)

19 чер 2026, 18:55
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Російський дрон вдарив по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі.

Наразі відомо про щонайменше восьмеро травмованих, серед них поліцейський. Про це сьогодні, 19 червня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

російські безпілотники цілили по приміщенню логістичного оператора. Внаслідок удару пошкоджена будівля, виникла пожежа, знищені та пошкоджені автівки, у тому числі і поліцейський автомобіль, — розповів Федоров.

Пораненим надається необхідна медична допомога.

Наслідки російської повітряної атаки 19 червня, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


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