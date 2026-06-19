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Последствия российской воздушной атаки 19 июня фото: Запорожская ОВА

Российские захватчики ударили по зданию логистического оператора в Запорожье — восемь раненых (ФОТО)

19 июн 2026, 18:55
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Російський дрон вдарив по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі.

Наразі відомо про щонайменше восьмеро травмованих, серед них поліцейський. Про це сьогодні, 19 червня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

російські безпілотники цілили по приміщенню логістичного оператора. Внаслідок удару пошкоджена будівля, виникла пожежа, знищені та пошкоджені автівки, у тому числі і поліцейський автомобіль, — розповів Федоров.

Пораненим надається необхідна медична допомога.

Наслідки російської повітряної атаки 19 червня, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


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