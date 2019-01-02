Прикордонники Маріуполя отримали катер-перехоплювач, здатний розганятися до 80 км/год (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116369-prykordonnyky-mariupolya-otrymaly-kater-perehopluvach-zdatnyy-rozganyatysya-do-80-km-god-video.htmlRacurs.ua
Новий катер-перехоплювач проекту UMS-1000 отримали прикордонники, які охороняють Азовське море.
Модернізоване судно оснащене надпотужним двигуном, повідомила 2 січня прес-служба Кабміну у Фейсбук.
Катер надійшов на озброєння Маріупольського загону морської охорони Держприкордонслужби України.
Новинка має відмінні характеристики — потужні двигуни з двоконтурною системою охолодження і два водомети, оснащені реверсивно-рульовими пристроями, які забезпечують рух катера вперед і назад.
Крім того, UMS-1000 оснащений дизель-генератором потужністю 8 кВт. Ця особливість забезпечує роботу агрегатів та систем в найбільш напруженому режимі.
Під час випробувань новий катер ДПСУ показав швидкість 45,5 вузлів (84 км/год). Розробники зазначають, що такі показники не є його швидкісною межею.