Прикордонники Маріуполя отримали катер-перехоплювач, здатний розганятися до 80 км/год (ВІДЕО)

Новий катер-перехоплювач проекту UMS-1000, фото — Rybalka.com

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Новий катер-перехоплювач проекту UMS-1000 отримали прикордонники, які охороняють Азовське море.

Модернізоване судно оснащене надпотужним двигуном, повідомила 2 січня прес-служба Кабміну у Фейсбук.

Катер надійшов на озброєння Маріупольського загону морської охорони Держприкордонслужби України.

Новинка має відмінні характеристики — потужні двигуни з двоконтурною системою охолодження і два водомети, оснащені реверсивно-рульовими пристроями, які забезпечують рух катера вперед і назад.

Крім того, UMS-1000 оснащений дизель-генератором потужністю 8 кВт. Ця особливість забезпечує роботу агрегатів та систем в найбільш напруженому режимі.

Під час випробувань новий катер ДПСУ показав швидкість 45,5 вузлів (84 км/год). Розробники зазначають, що такі показники не є його швидкісною межею.