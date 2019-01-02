Обмін валют у банкоматах і терміналах дозволили нові правила НБУ

Нові правила обміну валют в Україні

https://racurs.ua/ua/n116368-obmin-valut-u-bankomatah-i-terminalah-dozvolyly-novi-pravyla-nbu.html

Racurs.ua

В Україні дозволили обмінювати валюту в банкоматах і терміналах. Таку можливість запровадили нові правила, затверджені постановою Національного банку № 63, повідомляє сайт НБУ.

Отож, з 1 січня українці зможуть продавати і купувати іноземну валюту через платіжні термінали і банкомати.

Термінали можуть приймати готівкову гривню від громадян і віддавати їм валюту, не використовуючи карткові рахунки.

При обміні до 150 тис. грн громадяни можуть не вказувати особисті дані.

Постанова № 63 запроваджує нові правила валюто-обмінних операцій. Цей документ Нацбанк затвердив ще влітку 2018 року, але окремі його норми набрали чинності з 1 січня.

Щодо можливості обміну валют у банкоматах постанова НБУ вказує, що «після доопрацювання програмного забезпечення українці зможуть не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв».

Нагадаємо, що з 27 січня лише два центральних банки країн єврозони випускатимуть банкноти номіналом 500 євро, а з квітня їхній друк повністю припинять.