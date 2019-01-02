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Вибух у Магнітогорську. Фото: Sputnik Киргизстан

Вибух у Магнітогорську забрав уже 18 життів: що зараз відбувається на місці подій (ФОТО, ТРАНСЛЯЦІЯ)

2 січ 2019, 11:45
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Вибух у житловому будинку в Магнітогорську забрав уже 18 життів: із-під завалів витягли тіло трирічної дівчинки та дорослого чоловіка.

Таким чином кількість жертв вибуху сягла 18 осіб, серед яких — двоє дітей, повідомляє місцевий сайт 74.ru із посиланням на дані Міністерства з надзвичайних ситуацій.

«Підтверджуємо 18 загиблих», — зазначив представник МНС.

Після виявлення нових тіл роботи з розбору завалів знову призупинили через небезпеку обвалення будівлі.

Між тим, ще 23 людини вважаються зниклими безвісти.

Кількість жертв вибуху в Магнітогорську зросла до 18 осіб. Фото: 74.ru

Жителям зруйнованого будинку дали півгодини на збір речей. Фото: ВКонтакте

Нагадаємо, вибух у багатоповерховому житловому будинку Магнітогорська прогримів 31 грудня. Це призвело до обвалення одного з під’їздів.

Наступного дня біля цього будинку на проспекті Карла Маркса вибухнула маршрутка, внаслідок чого загинули троє осіб, яких російські силовики назвали підозрюваними у злочині.

У росЗМІ вчора почали з’являтися повідомлення про те, що ці події є терактами, а сьогодні вранці стало відомо, що правоохоронці не спростовують зв’язку між вибухами у Магнітогорську.


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