Вибух у Магнітогорську забрав уже 18 життів: що зараз відбувається на місці подій (ФОТО, ТРАНСЛЯЦІЯ)

Вибух у Магнітогорську. Фото: Sputnik Киргизстан

https://racurs.ua/ua/n116367-vybuh-u-magnitogorsku-zabrav-uje-18-jyttiv-scho-zaraz-vidbuvaietsya-na-misci-podiy-foto.html

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Вибух у житловому будинку в Магнітогорську забрав уже 18 життів: із-під завалів витягли тіло трирічної дівчинки та дорослого чоловіка.

Таким чином кількість жертв вибуху сягла 18 осіб, серед яких — двоє дітей, повідомляє місцевий сайт 74.ru із посиланням на дані Міністерства з надзвичайних ситуацій.

«Підтверджуємо 18 загиблих», — зазначив представник МНС.

Після виявлення нових тіл роботи з розбору завалів знову призупинили через небезпеку обвалення будівлі.

Між тим, ще 23 людини вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, вибух у багатоповерховому житловому будинку Магнітогорська прогримів 31 грудня. Це призвело до обвалення одного з під’їздів.

Наступного дня біля цього будинку на проспекті Карла Маркса вибухнула маршрутка, внаслідок чого загинули троє осіб, яких російські силовики назвали підозрюваними у злочині.

У росЗМІ вчора почали з’являтися повідомлення про те, що ці події є терактами, а сьогодні вранці стало відомо, що правоохоронці не спростовують зв’язку між вибухами у Магнітогорську.