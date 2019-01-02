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Вибух у Магнітогорську. Фото: Sputnik Киргизстан
Вибух у Магнітогорську забрав уже 18 життів: що зараз відбувається на місці подій (ФОТО, ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n116367-vybuh-u-magnitogorsku-zabrav-uje-18-jyttiv-scho-zaraz-vidbuvaietsya-na-misci-podiy-foto.htmlRacurs.ua
Вибух у житловому будинку в Магнітогорську забрав уже 18 життів: із-під завалів витягли тіло трирічної дівчинки та дорослого чоловіка.
Таким чином кількість жертв вибуху сягла 18 осіб, серед яких — двоє дітей, повідомляє місцевий сайт 74.ru із посиланням на дані Міністерства з надзвичайних ситуацій.
«Підтверджуємо 18 загиблих», — зазначив представник МНС.
Після виявлення нових тіл роботи з розбору завалів знову призупинили через небезпеку обвалення будівлі.
Між тим, ще 23 людини вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, вибух у багатоповерховому житловому будинку Магнітогорська прогримів 31 грудня. Це призвело до обвалення одного з під’їздів.
Наступного дня біля цього будинку на проспекті Карла Маркса вибухнула маршрутка, внаслідок чого загинули троє осіб, яких російські силовики назвали підозрюваними у злочині.
У росЗМІ вчора почали з’являтися повідомлення про те, що ці події є терактами, а сьогодні вранці стало відомо, що правоохоронці не спростовують зв’язку між вибухами у Магнітогорську.