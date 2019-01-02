Взрыв в Магнитогорске унес уже 18 жизней: что сейчас происходит на месте событий (ФОТО, ТРАНСЛЯЦИЯ)

Взрыв в Магнитогорске унес уже 18 жизней. Фото: Sputnik Кыргызстан

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Взрыв в жилом доме в Магнитогорске унес уже 18 жизней: из-под завалов извлекли тело трехлетней девочки и взрослого мужчины.

Таким образом число жертв взрыва достигло 18 человек, среди которых — двое детей, сообщает местный сайт 74.ru со ссылкой на данные Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Подтверждаем 18 погибших», — отметил представитель МЧС.

После обнаружения новых тел работы по разбору завалов снова приостановили из-за опасности обрушения здания.

Между тем, еще 23 человека считаются пропавшими без вести.

Напомним, взрыв в многоэтажном жилом доме Магнитогорска прогремел 31 декабря. Это привело к обрушению одного из подъездов.

На следующий день близ этого дома на проспекте Карла Маркса взорвалась маршрутка, в результате чего погибли три человека, которых российские силовики назвали подозреваемыми в преступлении.

В росСМИ вчера начали появляться сообщения о том, что эти происшествия являются терактами, а сегодня утром стало известно, что правоохранители не опровергают связи между взрывами в Магнитогорске.