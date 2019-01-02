Обмен валют в банкоматах и ​​терминалах разрешили новые правила НБУ

Новые правила обмена валют в Украине

https://racurs.ua/n116368-obmen-valut-v-bankomatah-i-terminalah-razreshili-novye-pravila-nbu.html

Racurs.ua

В Украине разрешили обменивать валюту в банкоматах и ​​терминалах. Такую возможность дают новые правила, утвержденные постановлением Национального банка № 63, сообщает сайт НБУ.

С 1 января украинцы смогут продавать и покупать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы.

Терминалы могут принимать наличную гривну от граждан и отдавать им валюту, не используя карточные счета.

При обмене до 150 тыс. грн граждане могут не указывать личные данные.

Постановление № 63 вводит новые правила валютно-обменных операций. Этот документ Нацбанк утвердил еще летом 2018 года, но отдельные его нормы вступили в силу с 1 января.

О возможности обмена валют в банкоматах постановление НБУ указывает, что «после доработки программного обеспечения украинцы смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств».

Напомним, что с 27 января только два центральных банка стран еврозоны будут выпускать банкноты номиналом 500 евро, а с апреля их печать полностью прекратят.