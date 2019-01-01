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Ракурс
Печать самой ценной банкноты евро прекратят 17 из 19 национальных центральных банков, фото — France24

Исчезновение самой ценной евробанкноты объяснили в центробанке ЕС

1 янв 2019, 21:57
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Исчезновение самой ценной евробанкноты номиналом в 500 евро объяснили в центробанке ЕС (ЕЦБ).

После 27 января только два центральных банка стран еврозоны продолжат выпускать банкноты номиналом 500 евро, а с апреля их выпуск полностью прекратят, сообщил 1 января сайт ЕЦБ.

Сначала печать самой ценной банкноты евро остановят 17 из 19 национальных центральных банков.

Она продолжится только в Австрии и Германии до 26 апреля. Такое решение призвано обеспечить плавный переход к ситуации, в которой денежное обращение не будет поддерживаться 500-евровыми банкнотами.

В то же время в ЕЦБ напомнили, что купюры, выпущенные ранее, остаются в обращении и являются платежным средством.

Европейский центробанк избавляется от банкнот номиналом 500 евро, поскольку считает, что именно они чаще всего используются преступниками — при отмывании денег и финансировании терроризма.

В начале декабря прошлого года «Ракурс» сообщал, что новый вирус для Андроида ворует у пользователей 1 тыс. евро за пять секунд. Вредоносное программное обеспечение маскируется под оптимизатор работы батареи. Оно за считанные секунды снимает со счета PayPal деньги и переводит их мошенникам. Программа является сторонним приложением, в официальном магазине Google Play ее нет.

Источник: Ракурс


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