Пограничники Мариуполя получили катер-перехватчик, способный разгоняться до 80 км/ч (ВИДЕО)

Новый катер-перехватчик проекта UMS-1000, фото — Rybalka.com

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Новый катер-перехватчик проекта UMS-1000 получили пограничники, охраняющие Азовское море.

Модернизированное судно оснащено сверхмощным двигателем, сообщила 2 января пресс-служба Кабмина в Фейсбук.

Катер поступил на вооружение Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Новинка имеет отличные характеристики — мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения и два водомета, оснащенные реверсивно-рулевыми устройствами, которые обеспечивают движение катера вперед и назад.

Кроме того, UMS-1000 оснащен дизель-генератором мощностью 8 кВт. Эта особенность обеспечивает работу агрегатов и систем в наиболее напряженном режиме.

Во время испытаний новый катер ГПСУ показал скорость 45,5 узлов (84 км/ч). Разработчики отмечают, что такие показатели не являются его скоростной границей.