В Запорожье стреляли в активиста «АвтоЕвроСилы»: полиция задержала подозреваемого (ФОТО 18+)

Нападение со стрельбой на активиста «АвстоЕвроСилы» произошло в Запорожье. Фото: 24tv.ua

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В Запорожье произошла драка со стрельбой, в ходе которой подстрелили активиста «АвтоЕвроСилы» Влада Погорелова. Правоохранители уже задержали одного из нападавших, который бросил петарду в сторону автомобиля потерпевшего, после чего совершил в него выстрелы из пистолета.

Нападение произошло вечером 31 декабря, пострадавшего госпитализировали. Ему была проведена операция на колене, вправлена челюсть и нос и зашит затылок, сообщает сегодня пресс-служба облуправления Нацполиции.

Установлено, что конфликт вспыхнул из-за брошенной петарды возле автомобиля Погорелова на улице Новокузнецкой. Последний сделал замечание хулигану, после чего завязалась драка и злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону владельца авто, попав ему в ногу. После этого преступник вместе со своим товарищем скрылся с места происшествия на автомобиле.

Сначала полиция нашла авто нападающего, а впоследствии установила и его личность. Им оказался местный житель 1981 г. р. Его задержали и уже объявили подозрение в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины). У подозреваемого также изъяли пистолет ПМР.

В полиции уточнили, что потерпевший является представителем общественного объединения, но конфликт не был связан с его деятельностью.

Сам Погорелов подтвердил обстоятельства конфликта на своей странице в Facebook, обнародовав фото полученных травм.

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