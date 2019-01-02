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Ракурс
Железнодорожная авария в Дании, фото — euronews.com

Крыша грузового вагона разнесла пассажирский поезд в Дании, погибли шесть человек (ФОТО, ВИДЕО)

2 янв 2019, 12:58
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В Дании крыша грузового вагона разнесла пассажирский поезд, который двигался навстречу.

Жертвами железнодорожной катастрофы, которая произошла на мосту через пролив Большой Бельт, стали шесть человек, сообщает 2 января Reuters.

Утром во время движения с грузового поезда снесло крышу вагона. Она попала в пассажирский поезд, двигавшийся по мосту навстречу. Еще 16 пассажиров доставили в больницу.

Железнодорожная авария в Дании, фото — euronews.com

После удара машинист пассажирского поезда, в котором находился 131 пассажир, резко затормозил.

Работу экстренных служб на месте происшествия осложняет сильный шторм. Мост, на котором произошла авария, соединяет острова Зеландия и Фюн.Разрушенный пассажирский вагон, фото — Sky

Железнодорожная авария в Дании, фото — The Guardian

«Ракурс» сообщал, что в середине декабря в Стамбуле произошла железнодорожная катастрофа: скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья, врезался в надземный пешеходный переход. В результате столкновения вагоны поезда сошли с рельсов и перевернулись, на них обрушилась часть надземного перехода.

Местные власти сообщали о четырех погибших и 43-х раненых.


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