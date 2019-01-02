Крыша грузового вагона разнесла пассажирский поезд в Дании, погибли шесть человек (ФОТО, ВИДЕО)

Железнодорожная авария в Дании, фото — euronews.com

https://racurs.ua/n116371-krysha-gruzovogo-vagona-raznesla-passajirskiy-poezd-v-danii-pogibli-shest-chelovek-foto-video.html

Racurs.ua

В Дании крыша грузового вагона разнесла пассажирский поезд, который двигался навстречу.

Жертвами железнодорожной катастрофы, которая произошла на мосту через пролив Большой Бельт, стали шесть человек, сообщает 2 января Reuters.

Утром во время движения с грузового поезда снесло крышу вагона. Она попала в пассажирский поезд, двигавшийся по мосту навстречу. Еще 16 пассажиров доставили в больницу.

После удара машинист пассажирского поезда, в котором находился 131 пассажир, резко затормозил.

Работу экстренных служб на месте происшествия осложняет сильный шторм. Мост, на котором произошла авария, соединяет острова Зеландия и Фюн.

«Ракурс» сообщал, что в середине декабря в Стамбуле произошла железнодорожная катастрофа: скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья, врезался в надземный пешеходный переход. В результате столкновения вагоны поезда сошли с рельсов и перевернулись, на них обрушилась часть надземного перехода.

Местные власти сообщали о четырех погибших и 43-х раненых.