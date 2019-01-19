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Погода в Украине на 20 января 2019 года

Погода в Украине на 20 января: в северные области возвращаются январские морозы (КАРТА)

19 янв 2019, 21:29
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Погода в Украине 20 января будет облачной. Оттепель закончилась и вновь во всех областях начинаются январские морозы. Первыми прочувствуют на себе похолодание северные области, сообщает Укргидрометцентр.

В северных и центральных областях 20 января местами возможны небольшие осадки. На остальной территории днем будет без осадков. Температура ночью будет 1−6° мороза, днем около 3° мороза. В восточных, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет около нуля.

В Сумской, Киевской, Черниговской и Житомирской областях ночью температура может снизиться до -12° мороза.

В Киеве 20 января погода будет облачной. Днем будет мороз до минус 6°, а ночью до минус 12°.

Погода в Украине на 20 января 2019 года. Карта: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 20 января будет спокойной, магнитный бурь не будет.

Скрин: gismeteo.ua

Напомним, что в Карпатах все еще сохраняется опасность схода лавин, поэтому туристов просят быть очень осторожными.

Источник: Ракурс


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