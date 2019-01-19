Погода в Україні на 20 січня: в північні області повертаються січневі морози (КАРТА)

Погода в Україні на 20 січня 2019 року

https://racurs.ua/ua/n117024-pogoda-v-ukrayini-na-20-sichnya-v-pivnichni-oblasti-povertautsya-sichnevi-morozy-karta.html

Racurs.ua

Погода в Україні 20 січня буде хмарною. Відлига закінчилася і знову у всіх областях починаються січневі морози. Першими відчують на собі похолодання північні області, повідомляє Укргідрометцентр.

У північних і центральних областях 20 січня місцями можливі невеликі опади. На решті території вдень буде без опадів. Температура вночі буде 1−6° морозу, вдень близько 3° морозу. У східних, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму буде близько нуля.

У Сумській, Київській, Чернігівській і Житомирській областях вночі температура може знизитися до -12° морозу.

У Києві 20 січня погода буде хмарною. Днем буде мороз до мінус 6°, а вночі до мінус 12°.

Геомагнітна обстановка в Україні 20 січня буде спокійною, магнітних бур не буде.

Нагадаємо, що в Карпатах все ще зберігається небезпека сходу лавин, тому туристів просять бути дуже обережними.