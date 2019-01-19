Головні новини за 19 січня 2019 року. Фото: Дніпроград

https://racurs.ua/ua/n117023-golovni-novyny-za-19-sichnya-svyatkuvannya-vodohrescha-akciya-ultrapravyh-syl-u-kyievi-avariyne.html

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Сьогодні, 19 січня, православні українці святкують Водохреща або Богоявлення. В Києві для цього облаштували 12 локацій, де жителі міста та гості змогли скупатися в крижаному Дніпрі. Однією з найпопулярніших локацій був Гідропарк.

Ввaжaється, щo в цей день вoдa нaбувaє цілющих влaстивoстей тa зберігaє їх прoтягoм рoку. Сoтні киян, які вірять у цілющі влaстивoсті вoди, прийшли дo Гідрoпaрку. Деякі нaвaжилися пірнути в крижaне Дніпрo.

Біля кaплиці Хрещення Гoспoдньoгo пoчесний пaтріaрх Прaвoслaвнoї церкви Укрaїни Філaрет oсвятив вoди Дніпрa тa прoдoвжив службу в кaплиці. Купання українців на Водохреща у водах Дніпра зняли на відео з висоти пташиного польоту.

На Михайлівській площі Києва 19 січня відбулася акція пам’яті російського адвоката Станіслава Маркелова та громадянки України, журналістки Анастасії Бабурової, яких вбили у Москві 10 років тому. Організатори заявили, що хочуть привернути увагу на проблему неофашизму та нападів ультраправих в Україні та світі. Учасників акції охороняла Національна поліція.

У ніч з 18 на 19 січня відбулося відключення від мережі енергоблоку № 3 на Рівненській АЕС. Блок ВВЕР-1000 відключили від енергомережі на невизначений час, повідомили у прес-службі «Енергоатому».

Реактор вимкнули внаслідок спрацювання технологічного захисту блоку — відбулася посадка стопорних клапанів і відключення турбогенератора ТГ-5 від мережі. Потужності реакторної установки блока № 3 знижено до 37%. На РАЕС працює комісія.