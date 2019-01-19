На Рівненській АЕС відбулося аварійне відключення одного з енергоблоків

Блок ВВЕР-1000 відключили від енергомережі на невизначений час, фото — "Енергоатом"

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У ніч з 18 на 19 січня відбулося відключення від мережі енергоблоку № 3 на Рівненській АЕС.

Блок ВВЕР-1000 відключили від енергомережі на невизначений час, повідомили у прес-службі «Енергоатому».

Реактор вимкнули внаслідок спрацювання технологічного захисту блоку — відбулася посадка стопорних клапанів і відключення турбогенератора ТГ-5 від мережі. Потужності реакторної установки блока № 3 знижено до 37%. На РАЕС працює комісія.

В «Енергоатомі» повідомили, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промисловому майданчику та прилеглій території РАЕС перебуває в межах діючих норм і не змінювався.

Крім того, блок № 1 РАЕС перебуває в плановому капітальному ремонті, а блоки № 2 і № 4 працюють з повним навантаженням.

Всього на РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2,8 тис. МВт.

До речі, в «Енергоатомі» 18 січня повідомляли, що цими днями на Рівненській АЕС завершилась планова перевірка стану пожежної, техногенної безпеки і цивільного захисту. Вона тривала два тижні.

В обласному управлінні ДСНС запевнили, що на об'єкті виконали вимоги припису, який служба видала у 2016 році. Стан пожежної і техногенної безпеки на РАЕС назвали задовільними.