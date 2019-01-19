На Ровенской АЭС произошло аварийное отключение одного из энергоблоков

Блок ВВЭР-1000 отключили от энергосети на неопределенное время, фото — "Энергоатом"

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В ночь с 18 на 19 января произошло отключение от сети энергоблока № 3 на Ровенской АЭС.

Блок ВВЭР-1000 отключили от энергосети на неопределенное время, сообщили в пресс-службе «Энергоатома».

Реактор выключили вследствие срабатывания технологической защиты блока — произошла посадка стопорных клапанов и отключение турбогенератора ТГ-5 от сети. Мощности реакторной установки блока № 3 снижены до 37%. На РАЭС работает комиссия.

В «Энергоатоме» сообщили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленной площадке и прилегающей территории РАЭС находится в пределах действующих норм и не менялось.

Кроме того, блок № 1 РАЭС находится в плановом капитальном ремонте, а блоки № 2 и № 4 работают с полной нагрузкой.

Всего на РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2,8 тыс. МВт.

Кстати, в «Энергоатоме» 18 января сообщали, что на днях на Ровенской АЭС завершилась плановая проверка состояния пожарной, техногенной безопасности и гражданской защиты. Она продолжалась две недели.

В областном управлении ГСЧС заверили, что на объекте выполнили требования предписания, которое служба выдала в 2016 году. Состояние пожарной и техногенной безопасности на РАЭС назвали удовлетворительными.