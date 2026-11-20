АЭС Украины вынужденно снизили мощность генерации после российского обстрела. Фото:

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Атомні електростанції України вимушено скоротили потужність генерації.

АЕС були змушені це зробити, бо цілями масованої атаки росіян вночі 20 листопада стали електростанції та підстанції. «Атомки» поступово повертатимуться до нормальної схеми роботи після того, як пошкоджені мережі будуть відновлені. Про це заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, передало відомство у Telegram.

За його словами, ремонтні бригади вже розпочали роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Однак відновлення ускладняється тим, що окупанти цілять по відремонтованих об'єктах. Також цьому заважають постійні повітряні тривоги.

Станом на сьогоднішній ранок через ворожий обстріл частина споживачів залишалася без електроенергії у Києві та десяти областях.

Нагадаємо, після російської атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі є вкрай складною. Щоб її стабілізувати, в Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях «Укренерго» запровадило аварійні відключення електроенергії.

У Києві без електроенергії залишилася частина мешканців Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів. В інших районах столиці діють екстрені відключення, бо пошкоджене обладнання, а мережі перевантажені.