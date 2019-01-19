Мяч финала Лиги чемпионов 2019 года представили в УЕФА (ФОТО)

Официальный мяч финала Лиги чемпионов 2019 года, фото — UEFA

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Racurs.ua

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный мяч финального поединка Лиги чемпионов 2018—2019 годов.

Футбольное снаряжение выполнено в теплых оранжево-белых цветах, напоминающих флаг Испании, сообщает Фейсбук УЕФА.

На нем также обозначено название города, в котором состоится финал — «Madrid-2019». Мяч разработала традиционно для УЕФА компания Adidas.

В этом сезоне матчи самого популярного клубного футбольного турнира в мире проводят сине-белым мячом.

УЕФА провела специальную фотосессию с официальным мячом финала на стадионе «Ванда Метрополитан» в Мадриде. Именно на нем состоится заключительный и решающий поединок Лиги чемпионов УЕФА розыгрыша 2018−2019 годов.

Это будет 27-й финал в истории Лиги чемпионов УЕФА. Матч состоится 1 июня.

Напомним, что УЕФА планирует создать новый еврокубковый турнир, в котором будет выступать 32 команды. Он будет третьим после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также новый турнир внесет изменения в формат Лиги Европы— вместо 48 команд в ней будут выступать 32. Известно, что новые соревнования могут стартовать в сезоне 2021/2022 годов.