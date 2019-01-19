Токио согласилось начать переговоры о переименовании Японского моря

Японское море на карте, фото — Википедия

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Racurs.ua

Власти Японии одобрили предложение обсудить вопрос переименования Японского моря с представителями КНДР и Южной Кореи.

О начале дипломатических консультаций относительно изменения названия 19 января сообщила газета Sankei Shimbun.

К правительству Японии с просьбой найти компромисс с Пхеньяном и Сеулом обратилась Международная гидрографическая организация. Первые неофициальные консультации запланированы на весну 2019 года.

При этом гидрографы попросили отчитаться о результатах консультаций в 2020 году.

Переименования Японского моря Пхеньян и Сеул начали требовать еще в 1992 году на конференции ООН. Тогда представители обеих стран заявили, что название Японского моря является результатом японского колониализма XX века.

В Токио долгое время отказывались переименовывать акваторию, заявляя, что это название давно устоявшееся и было принято европейскими картографами еще в ХIХ веке.

Напомним, изменить название Македонии на Северную Македонию в прошлом году решили депутаты парламента этой страны. Новое название страны разблокирует движение Македонии в Евросоюз и НАТО, которому сейчас препятствует Греция. Греки опасаются возможных территориальных претензий Македонии в своей одноименной северной провинции. Впрочем, в Македонии существует серьезная оппозиция этой инициативе.