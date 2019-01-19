Токіо погодилося почати переговори про перейменування Японського моря

Японське море на карті, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n117010-tokio-pogodylosya-pochaty-peregovory-pro-pereymenuvannya-yaponskogo-morya.html

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Влада Японії схвалила пропозицію обговорити питання перейменування Японського моря з представниками КНДР і Південної Кореї.

Про початок дипломатичних консультацій з цього приводу 19 січня повідомила газета Sankei Shimbun.

До влади Японії з проханням знайти компроміс з Пхеньяном і Сеулом звернулася Міжнародна гідрографічна організація. Перші неофіційні консультації заплановані на весну 2019 року.

При цьому гідрографи попросили відзвітувати про результати консультацій у 2020 році.

Перейменування Японського моря Пхеньян і Сеул почали вимагати ще в 1992 році на конференції ООН. Тоді представники обох країн заявили, що назва Японського моря є результатом японського колоніалізму XXстоліття.

У Токіо довгий час відмовлялися перейменовувати акваторію, заявляючи, що ця назва давно усталена і була прийнята європейськими картографами ще в ХIХ столітті.

Нагадаємо, змінити назву Македонії на Північну Македонію торік вирішили депутати парламенту цієї країни. Нова назва країни розблокує рух Македонії до Євросоюзу та НАТО, якому наразі чинить перешкоди Греція. Греки побоюються можливих територіальних претензій Македонії до своєї однойменної північної провінції. Втім, у Македонії є серйозна опозиція цій ініціативі.