Акція проти ультраправих сил відбулася у центрі Києва (ВІДЕО)

Представники правих сил прийшли на мітинг пам’яті російського адвоката Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової, яких вбили у Москві 10 років тому, фото — "Громадське"

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На Михайлівській площі Києва 19 січня відбулася акція пам’яті російського адвоката Станіслава Маркелова та громадянки України, журналістки Анастасії Бабурової, яких вбили у Москві 10 років тому.

Організатори заявили, що хочуть привернути увагу на проблему неофашизму та нападів ультраправих в Україні та світі.

Учасників акції охороняла Національна поліція.

Протистояти цій акції на Михайлівську площу прийшли декілька десятків представників праворадикальних організацій. У січні 2018 року праворадикали також намагалися зірвати акцію.

Станіслав Маркелов займався справами, пов’язаними з військовими злочинами в Чечні і правозахистом. Зокрема представляв інтереси потерпілих від терористичного акту на Дубровці.

Уродженка Севастополя Анастасія Бабурова була позаштатною співробітницею «Новой газеты» та активним учасником антифашистського руху. Пострілом в голову обидва були вбиті в Москві 19 січня 2009 року.

Згодом за підозрою в убивстві заарештували учасників правої організації «Російська національна єдність». Причиною вбивства називають участь Маркелова в справі, у якій фігурували члени цієї організації. Відповідно до іншої версії, причиною вбивства міг стати чеченський слід.