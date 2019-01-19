Вибух у соборі в Сумах: поліція встановила осіб, які кинули піротехніку в храм УПЦ МП

Спасо-Преображенський кафедральний собор у Сумах, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n117008-vybuh-u-sobori-v-sumah-policiya-vstanovyla-osib-yaki-kynuly-pirotehniku-v-hram-upc-mp.html

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У Сумах поліція разом із співробітниками СБУ встановила осіб, яких підозрюють у вчиненні хуліганських дій у Спасо-Преображенському кафедральному соборі, що належить Українській православній церкві Московського патріархату.

Прес-служба Національної поліції 19 січня повідомляє, що обидва — парубки із Сум. Наразі з ними проводять слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження про хуліганство.

У одного з них під час огляду вилучили піротехнічний засіб, аналогічний тому, що вчора кинули у притворі кафедрального собору під час богослужіння. Про мотиви поведінки хуліганів не повідомляється.

Нагадаємо, що надзвичайна подія сталася увечері 18 січня. Священики Преображенського кафедрального собору УПЦ МП повідомили, що невідомі на вході в приміщення кинули шашку, яка вибухнула. Вибухотехніки встановили, що спрацював піротехнічний засіб для гри в страйкбол, споряджений зернами кукурудзи.

У Православній церкві України засудили цей інцидент.