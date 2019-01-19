Взрыв в Сумах: полиция установила злоумышленников, бросивших пиротехнику в соборе УПЦ МП

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Сумах, фото — Википедия

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В Сумах полиция вместе с сотрудниками СБУ установила лиц, подозреваемых в совершении хулиганских действий в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, принадлежащем Украинской православной церкви Московского патриархата.

Пресс-служба Национальной полиции 19 января сообщает, что оба парня — жители Сум. Сейчас с ними проводят следственные действия в рамках открытого уголовного производства. Полиция квалифицировала инцидент как хулиганство.

У одного из них при осмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что вчера бросили в притворе кафедрального собора во время богослужения.

Напомним, что чрезвычайное событие произошло вечером 18 января. Священники Преображенского кафедрального собора УПЦ МП сообщили, что неизвестные на входе в помещение бросили шашку, которая взорвалась. Взрывотехники установили, что сработало пиротехническое средство для игры в страйкбол, начиненное зернами кукурузы.

В Православной церкви Украины осудили этот инцидент.