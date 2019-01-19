Прикрывались женщинами и детьми: свидетели по делу об оккупации Крыма рассказали, как российские «казаки» захватывали полуостров

Прикрывались женщинами и детьми: свидетели по делу об оккупации Крыма рассказали, как российские «казаки» захватывали полуостровhttps://racurs.ua/n117007-prikryvalis-jenschinami-i-detmi-svideteli-po-delu-ob-okkupacii-kryma-rasskazali-kak-rossiyskie.htmlRacurs.ua
Военная прокуратура с участием государственных обвинителей — старшего лейтенанта Айдына Худиева и Игоря Немченко — 18 января закончила специальное (заочное) судопроизводство относительно одного из руководителей силового захвата Крыма весной 2014 года Олега Белавенцева.
Об этом в своем Фейсбук сообщил гособвинитель Игорь Нимченко.
Белавенцев — профессиональный шпион ФСБ, контр-адмирал и кавалер Золотой звезды героя России. После оккупации Крыма он был назначен представителем Путина на полуострове.
Нимченко приводит показания свидетелей о событиях 19 марта 2014 года.
Капитан 1-го ранга украинских Военно-морских сил (фамилия не указана) вспоминал события в Севастополе, когда россияне начали штурм штаба украинской воинской части.
Сначала оккупанты «болгаркой» срезали ворота, а затем ворвались на территорию штаба. Военнослужащий объяснил, что украинцы не открывали огонь, поскольку россияне прикрылись …гражданскими.
«Летели искры. Мы приготовились к обороне. Вокруг штаба (за воротами и забором) по периметру стояли так называемые казаки, гражданские лица и „зеленые человечки“. Когда ворота срезали и смяли грузовиком, на территорию штаба ворвалась толпа. Мы обалдели, потому что первыми на нашу территорию ворвались гражданские. Там были женщины и несколько детей — примерно 10−11 лет. А за ними были эти казаки из „Самообороны Крыма“ и российский спецназ», — вспоминает свидетель событий 2014 года.
Показания другого свидетеля — командира корабля первого класса, капитана первого ранга ВМС Украины — описывают события российской военной оккупации Крыма, произошедшие 20 марта 2014 года.
Украинский офицер рассказал, что утром того дня стало понятно, что командующий ВМС Украины Денис Березовский предал Родину.
С борта своего корабля свидетель увидел, что на кораблях украинских Военно-морских сил были спущены украинские флаги и торжественно подняты российские под гимн РФ.
«Штаб не отвечал, мобильные телефоны были заблокированы. Мы были окружены со всех сторон в Севастопольской бухте: с моря — катерами ЧФ РФ, с суши — российским спецназом. Наши корабли были уже не наши. Я построил матросов на палубе. Мы вытащили громкоговорители на рубку и включили гимн Украины. Подняли украинский флаг. Моряки пели гимн», — приводит показания свидетеля по делу гособвинитель Нимченко.