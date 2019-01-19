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Ракурс
Украинские ВСУ сбили беспилотник террористов ЛДНР, фото —- ООС

Дрон оккупантов, который сбрасывал взрывчатку на украинскую пехоту, сбили в зоне ООС (ВИДЕО)

19 янв 2019, 10:40
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Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» сбили беспилотник оккупантов.

С помощью беспилотника террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты.

В пресс-службе «Холодного Яра» отмечают, что подобную тактику оккупанты могли перенять у боевиков террористических группировок ХАМАС и ИГИЛ.

Преступным намерениям наемников не суждено было осуществиться — пехотинцы сбили самодельный дрон.

Взрывотехники исследовали его. Российские наемники использовали обычный китайский дрон фирмы DJI модели «Фантом-4». Его оснастили осколочной взрывчаткой — переработанным осколочным выстрелом ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере.

Источник: Ракурс


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