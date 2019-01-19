Маск на презентации Model 3, фото — WomanAdvice

https://racurs.ua/n117005-tesla-uvolit-bolee-3-tys-sotrudnikov-zayavlenie-maska.html

Racurs.ua

Автопроизводитель электрокаров Tesla уволит более 3 тыс. сотрудников, чтобы лучше конкурировать на авторынке.

Сокращение составит около 7% персонала, сообщает BBC. Такое решение было принято после самого сложного года в истории предприятия.

«Другого пути нет», — написал в своем обращении основатель компании Илон Маск.

Он добавил, что организовать производство автомобилей по новым технологиям, чтобы расходы можно было сравнить с изготовлением обычных машин, очень сложно. Маск подчеркнул, что повышение конкурентоспособности и производительности имеет критическое значение для компании.

Всего на предприятиях, производящих Tesla, работает 45 тыс. человек. После сообщений о сокращении акции Теsla упали более чем на 13%.

В начале этого года Маск сообщил о строительстве первого завода Tesla с иностранным владельцем за пределами США. Его компания начнет производить автомобили в Шанхае. Строительство зaвoда Мaск плaнирует зaвершить летом 2019 года и начать производство уже в конце года. Tesla сможет выпускать в Шaнхaе 250 тыс. автoмoбилей в год и планирует увеличить производство в два раза.