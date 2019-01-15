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Ракурс
Model 3, фото - Teslarati.com

Tesla наградит автомобилем Model 3 хакера, который взломает его программное обеспечение

15 янв 2019, 17:52
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Производитель электрокаров Tesla (Тесла) пообещал наградить своим новым автомобилем Model 3 того, кто сможет найти огрехи в программном обеспечении этой машины.

Соревнование хакеров, ищущих критические уязвимости в оснащении Tesla, состоится в рамках ежегодного мероприятия Pwn2Own, сообщает Еlectrek.

Его организует в марте в канадском Ванкувере производитель антивирусного оборудования Trend Micro.

Директор программных разработок Tesla Дэвид Лау сообщил, что его компания с радостью предоставит приз за выявленные ошибки.

Tesla начала награждать хакеров, которым удается найти и сообщить об уязвимых местах в программном обеспечении ее продукции, еще с 2014 года.

В прошлом году победитель получил в награду 15 тыс. долл. В 2019 году производитель электрокаров решил подарить победителю конкурса собственный продукт — автомобиль. Его цена составляет от 35 тыс. долл.

Напомним, что в начале 2019 года Маск объявил о начале строительства завода по производству автомобилей Tesla в Шанхае. Tesla смoжет выпускaть на этом производстве 250 тыс. автoмoбилей в год.

Марки Model S/X и более дорогие версии Model 3/Y, как и раньше, будут производить только в США.


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