Model 3, фото — Teslarati.com

https://racurs.ua/ua/n116846-tesla-nagorodyt-avtomobilem-model-3-hakera-yakyy-zlamaie-yogo-programne-zabezpechennya.html

Racurs.ua

Виробник електрокарів Tesla (Тесла) пообіцяв нагородити своїм новим автомобілем Model 3 того, хто зможе відшукати огріхи в програмному забезпеченні цієї машини.

Змагання хакерів, які шукатимуть критичні вразливості оснащення Tesla, відбудеться в рамках щорічного заходу Pwn2Own, повідомляє Еlectrek.

Його організовує в березні у канадському Ванкувері виробник антивірусного обладнання Trend Micro.

Директор з програмних розробок Tesla Девід Лау повідомив, що його компанія з радістю надасть приз за виявлені помилки.

Tesla почала нагороджувати хакерів, яким вдається знайти і повідомити про вразливі місця в програмному забезпеченні її продукції, ще з 2014 року.

Торік переможець отримав у нагороду 15 тис. дол. У 2019 році виробник електрокарів вирішив преміювати переможця конкурсу власним продуктом — автомобілем. Його ціна становить від 35 тис. дол.

Нагадаємо, що на початку 2019 року Ілон Маск оголосив про початок будівництва заводу з виробництва автомобілів Tesla в Шанхаї. Tesla змoже випускaти тут 250 тис. aвтoмoбілів нa рік.

Нaсaмперед нa цьoму зaвoді будуть вигoтoвляти Tesla Model 3 і Tesla Model Y. Нaдaлі річну пoтужність плaнують збільшити дo 500 тис. aвтoмoбілів. Марки Model S/X та більш дорогі версії Model 3/Y, як і раніше, вироблятимуть тільки у США.