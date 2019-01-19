Маск на презентації Model 3, фото — WomanAdvice

https://racurs.ua/ua/n117005-tesla-zvilnyt-ponad-3-tys-spivrobitnykiv-zayava-maska.html

Racurs.ua

Автовиробник електрокарів Tesla звільнить понад 3 тис. співробітників, щоб краще конкурувати на авторинку.

Скорочення складе приблизно 7% персоналу, повідомляє BBC. Таке рішення було прийнято після найскладнішого року в історії підприємства.

«Іншого шляху немає", — написав у своєму зверненні засновник компанії Ілон Маск.

Він додав, що організувати виробництво автомобілів за новими технологіями, щоб витрати можна було порівняти з виготовленням звичайних машин, дуже складно. Маск підкреслив, що підвищення конкурентоспроможності та продуктивності має критичне значення для компанії.

Всього на підприємствах, які виробляють Tesla, працює 45 тис. осіб. Після повідомлень про скорочення акції Теsla впали більш, ніж на 13%.

На початку цього року Маск оголосив про будівництво першого заводу Tesla з іноземним власником за межами США. Його компанія розпочне складати авто у Шанхаї. Будівництвo зaвoду Мaск плaнує зaвершити влітку 2019 рoку тa рoзпoчaти вирoбництвo aвтoмoбілів вже нaприкінці рoку. Tesla змoже випускaти в Шaнхaї 250 тис. aвтoмoбілів нa рік і згодом планує збільшити виробництво удвічі.