NASA і Китай спільно досліджуватимуть Місяць

США і Китай домовилися разом досліджувати Місяць, фото — "Ракурс"

https://racurs.ua/ua/n117004-nasa-i-kytay-spilno-doslidjuvatymut-misyac.html

Racurs.ua

Американське агентство NASA працює спільно з Китайським національним космічним управлінням (CNSA) над проектами дослідження Місяця.

Про це американське космічне відомство повідомило в опублікованій на його сайті заяві.

Співпраця стосується, зокрема, китайської місячної місії Chang’e 4, яка здійснила на початку січня 2019 року історичну посадку на зворотному боці природного супутника нашої планети.

«Починаючи з моменту посадки китайського апарату місячний супутник LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) збирає дані, які в даний момент аналізуються», — повідомили в NASA.

Як очікується, 31 січня LRO зробить знімки місця посадки Chang’e 4.

NASA і CNSA домовилися, що будь-які значні відкриття, які вдасться зробити за результатами цієї скоординованої діяльності, будуть представлені 11−22 лютого міжнародній науковій спільноті на 56-й сесії Науково-технічного підкомітету Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях у Відні.

Нагадаємо, що 3 січня місячний апарат Chang’e 4, запущений з космодрому Січан в південно-західній провінції Сичуань, здійснив м’яку посадку на зворотному боці Місяця, а через кілька годин надіслав звідти перший знімок місячної поверхні, знятий з близької відстані.

Мета цього проекту, який складається з автоматичного посадкового модуля і місяцеходу, полягає в дослідженні зворотного боку природного супутника Землі. Апарат проведе вивчення мінерального складу, структури місячної поверхні, а також виконає низькочастотні радіоастрономічні спостереження.