NASA и Китай будут совместно исследовать Луну

США и Китай договорились вместе исследовать Луну, фото — "Ракурс"

https://racurs.ua/n117004-nasa-i-kitay-budut-sovmestno-issledovat-lunu.html

Racurs.ua

Американское агентство NASA работает совместно с Китайским национальным космическим управлением (CNSA) над проектами исследования Луны.

Об этом американское космическое ведомство сообщило в опубликованном на его сайте заявлении.

Сотрудничество касается, в частности, китайской лунной миссии Chang’e 4, которая осуществила в начале января 2019 года историческую посадку на обратной стороне естественного спутника нашей планеты.

«Начиная с момента посадки китайского аппарата лунный спутник LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) собирает данные, которые в данный момент анализируются», — сообщили в NASA.

Как ожидается, 31 января LRO сделает снимки места посадки Chang’e 4.

NASA и CNSA договорились, что любые значительные открытия, которые удастся сделать по результатам этой скоординированной деятельности, будут представлены 11−22 февраля международному научному сообществу на 56-й сессии Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях в Вене.

Напомним, что 3 января месячный аппарат Chang’e 4, запущенный с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань, совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, а через несколько часов прислал оттуда первый снимок лунной поверхности, снятый с близкого расстояния.

Цель этого проекта, который состоит из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. Аппарат проведет изучение минерального состава, структуры лунной поверхности, а также выполнит низкочастотные радиоастрономические наблюдения.