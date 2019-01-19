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Українські ЗСУ збили дрон терористів ЛДНР, фото — ООС
Дрон окупантів, який скидав вибухівку на українську піхоту, збили в зоні ООС (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n117006-dron-okupantiv-yakyy-skydav-vybuhivku-na-ukrayinsku-pihotu-zbyly-v-zoni-oos-video.htmlRacurs.ua
Бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» збили дрон окупантів.
За допомогою безпілотника терористи намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти.
В прес-службі «Холодного яру» зазначають, що подібну тактику окупанти могли перейняти у бойовиків терористичних угруповань ХАМАС та ІДІЛ.
Злочинним намірам найманців не судилося здійснитися — піхотинці збили саморобний дрон.
Вибухотехніки дослідили його. Російські найманці використовували звичайний китайський дрон фірми DJI моделі «Фантом-4». Його оснастили осколкову вибухівку — переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері.
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