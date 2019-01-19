Прикривалися жінками й дітьми: свідки у справі про окупацію Криму розповіли, як російські «козаки» захоплювали півострів

"Зелені чоловічки" прикривалися цивільними, фото — Фейсбук

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Військова прокуратура за участі державних обвинувачів — старшого лейтенанта Айдина Худиєва та Ігора Німченка — 18 січня закінчила спеціальне (заочне) судове провадження щодо одного з керівників силового захоплення Криму навесні 2014 року Олега Бєлавенцева.

Про це у своєму Фейсбук повідомив державний обвинувач Ігор Німченко.

Бєлавенцев — колишній кадебіст і професійний шпигун ФСБ, контр-адмірал і кавалер Золотої зірки героя Росії. Після окупації Криму його призначили представником Путіна на півострові.

Німченко наводить показів свідків про події 19 березня 2014 року.

Капітан 1-го рангу українських військово-морських сил (прізвище не вказано) пригадував події у Севастополі, коли росіяни розпочали штурм штабу української військової частини.

Спочатку окупанти «болгаркою» зрізали ворота, а потім увірвалися на територію штабу. Військовий пояснив, що українці не відкривали вогонь, оскільки росіяни прикрилися… цивільними.

«Летіли іскри. Ми приготувалися до оборони. Навколо штабу (за воротами і парканом) по периметру стояли так звані козаки, цивільні особи і „зелені чоловічки“. Коли ворота зрізали і зім’яли вантажівкою, на територію штабу увірвалася юрба. Ми отетеріли, бо першими на нашу територію увірвалися цивільні. Там були жінки і декілька дітей — приблизно 10−11 років. А за ними були ці козаки з „Самооборони Криму“ і російський спецназ», — пригадує свідок подій 2014 року.

Покази іншого свідка — командира корабля першого класу, капітана першого рангу ВМФ України — описують події російської військової окупації Криму, які сталися 20 березня 2014 року.

Український офіцер розповів, що вранці того дня стало зрозуміло, що командувач ВМС України Денис Березовський зрадив.

З борту свого корабля свідок побачив, що з кораблів українських військово-морських сил були спущені українські прапори й урочисто підняті російські під гімн РФ.