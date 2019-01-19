Прикривалися жінками й дітьми: свідки у справі про окупацію Криму розповіли, як російські «козаки» захоплювали півострів

Прикривалися жінками й дітьми: свідки у справі про окупацію Криму розповіли, як російські «козаки» захоплювали півострівhttps://racurs.ua/ua/n117007-prykryvalysya-jinkamy-y-ditmy-svidky-u-spravi-pro-okupaciu-krymu-rozpovily-yak-rosiyski-kozaky.htmlRacurs.ua
Військова прокуратура за участі державних обвинувачів — старшого лейтенанта Айдина Худиєва та Ігора Німченка — 18 січня закінчила спеціальне (заочне) судове провадження щодо одного з керівників силового захоплення Криму навесні 2014 року Олега Бєлавенцева.
Про це у своєму Фейсбук повідомив державний обвинувач Ігор Німченко.
Бєлавенцев — колишній кадебіст і професійний шпигун ФСБ, контр-адмірал і кавалер Золотої зірки героя Росії. Після окупації Криму його призначили представником Путіна на півострові.
Німченко наводить показів свідків про події 19 березня 2014 року.
Капітан 1-го рангу українських військово-морських сил (прізвище не вказано) пригадував події у Севастополі, коли росіяни розпочали штурм штабу української військової частини.
Спочатку окупанти «болгаркою» зрізали ворота, а потім увірвалися на територію штабу. Військовий пояснив, що українці не відкривали вогонь, оскільки росіяни прикрилися… цивільними.
«Летіли іскри. Ми приготувалися до оборони. Навколо штабу (за воротами і парканом) по периметру стояли так звані козаки, цивільні особи і „зелені чоловічки“. Коли ворота зрізали і зім’яли вантажівкою, на територію штабу увірвалася юрба. Ми отетеріли, бо першими на нашу територію увірвалися цивільні. Там були жінки і декілька дітей — приблизно 10−11 років. А за ними були ці козаки з „Самооборони Криму“ і російський спецназ», — пригадує свідок подій 2014 року.
Покази іншого свідка — командира корабля першого класу, капітана першого рангу ВМФ України — описують події російської військової окупації Криму, які сталися 20 березня 2014 року.
Український офіцер розповів, що вранці того дня стало зрозуміло, що командувач ВМС України Денис Березовський зрадив.
З борту свого корабля свідок побачив, що з кораблів українських військово-морських сил були спущені українські прапори й урочисто підняті російські під гімн РФ.
«Штаб не відповідав, мобільні телефони були заблоковані. Ми були оточені з усіх боків у Севастопольській бухті: з моря — катерами ЧФ РФ, з суші — російським спецназом. Наші кораблі були вже не наші. Я вишикував матросів на палубі. Ми витягли гучномовці на рубку і включили Гімн України. Підняли український прапор. Моряки співали гімн», — наводить покази свідка у справі держобвинувач Німченко.