Знищення техніки окупантів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n215482-viyskovyy-kran-ta-zrgk-pancyr-s1-znyscheno-v-krymu-gur-video.html

Ракурс

У Криму знищено ворожий ЗРГК «Панцирь-С1» та військовий кран.

Про це сьогодні, 7 серпня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Чергова здобич спецпідрозділу ГУР МО України «Group 13» на території тимчасово окупованого Криму — оператори воєнної розвідки спалили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «панцирь-С1» та військовий кран загарбників, — вказано в повідомленні.

У ГУР зазначають, що вартість знищеного «Панциря» становить орієнтовно 15 млн доларів.

Для ураження наземних цілей окупантів під час операції, що відбулася на початку серпня 2026 року, використали багатофункціональні морські платформи Magura, які є носіями FPV-дронів, — зазначили у ГУР.

У ГУР додали, що нещодавно оператори «Group 13» також уразили в Криму машину керування РЛС «подльот» і радіолокаційний запитувач «пароль 4».