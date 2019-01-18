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Ракурс
Спасо-Преображенский кафедральный собор, фото — УПЦ МП

Провокация с кукурузой: возле дверей собора УПЦ МП в Сумах бросили необычную пиротехнику (ФОТО)

18 янв 2019, 22:49
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В пятницу, 18 января, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Украинской православной церкви Московского патриархата неизвестные бросили шашку, которая взорвалась.

Следственно-оперативная группа установила, что в притворе храма, неподалеку входной двери, взорвалось пиротехническое средство для игры в страйкбол, которое начинили зернами кукурузы, сообщили в Национальной полиции.

Правоохранители утверждают, что помещение собора не повреждено. Во время инцидента никто не пострадал.

На месте инцидента в Сумах, фото — Сумская епархия УПЦ МП

Очевидцы рассказали, что пиротехнику бросили в храм во время праздничного богослужения, на котором освящали воду.

В полиции открыли уголовное производство по статье «Хулиганство».

Официальный сайт Православной церкви Украины осудил эту провокацию.

«Выражаем категорическое осуждение этого преступления. Слава Богу, что нет пострадавших», — говорится в сообщении.

На месте инцидента в Сумах, фото — Сумская епархия УПЦ МП

Напомним, что 18 января группа из 49 народных депутатов, большинство из которых представляет фракцию «Оппозиционный блок», обжаловала в Конституционном суде закон, обязывающий УПЦ МП изменить название и указать в нем принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Источник: Ракурс


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